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Де Хеа хоче стати капітаном Манчестер Юнайтед

16:13 432 Читать на русском
Де Хеа хоче стати капітаном Манчестер Юнайтед
Давід Де Хеа / Reuters

Іспанець поділився амбіціями щодо отримання капітанської пов'язки у складі "червоних дияволів".

"Це просто неймовірно – бути капітаном такого клубу, як Манчестер Юнайтед, тому, звичайно, я буду дуже, дуже радий капітанству. Це мій дев'ятий сезон, я почуваюся як один з найдосвідченіших гравців у команді.

Сульшер розповів про претендентів на роль капітана Манчестер Юнайтед

Мені потрібно показувати це на полі і спробувати допомогти молодим хлопцям зрозуміти, що це означає – бути частиною Манчестер Юнайтед", – цитує Давіда Де Хеа Telegraph.

Де Хеа узгодив новий контракт з Манчестер Юнайтед – іспанець стане найвисокооплачуванішим голкіпером світу

Нагадаємо, у минулому сезоні капітаном манкуніанців був захисник Ешлі Янг.

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Англія Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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