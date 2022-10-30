Манчестер Юнайтед обіграв Вест Хем в рамках 12-го туру АПЛ. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Єдний м'яч у цій зустрічі забив Марку Рашфорд, скориставшись передачею від Крістіана Еріксена. Однак окремої порції компліментів заслуговує Давід Де Деа. Після таких ігор не виникає питань щодо величезної зарплати іспанського голкіпера.

МЮ дивом втримав перемогу над Вест Хемом, але втратив лідера в матчі АПЛ– зона ЛЧ все ближча, героїчний Де Хеа

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед набрав 23 очки і максимально наблизився до зони Ліги чемпіонів, маючи ще одну гру в запасі. Натомість Вест Хем розташувався у нижній частині турнірної таблиці.