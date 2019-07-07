toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
БРАЗИЛІЯ - ПЕРУ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КОПА АМЕРІКА-2019

Де Хеа близький до продовження контракту з Манчестер Юнайтед – відомі умови

7 липня 18:57 389 Читать на русском
Де Хеа близький до продовження контракту з Манчестер Юнайтед – відомі умови
Давід Де Хеа / ФК Манчестер Юнайтед

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа підпише новий контракт із клубом. Іспанець буде одним з найоплачуваніших гравців у команді.

Манчестер Юнайтед та Давід Де Хеа близькі до продовження співпраці, повідомляє Mirror. Новий контракт діятиме до 2024 року, а за його умовами іспанець зароблятиме 350 тисяч фунтів на тиждень.

Родрі – ідеальна заміна Фернандінью. "Новий Бускетс" зробить Сіті сильнішим і наблизить Гвардіолу до тріумфу в ЛЧ

Раніше голкіпер хотів покинути клуб на фоні чуток про його можливий перехід у Реал, але "бланкос" минулого літа підписали Тібо Куртуа. Також повідомлялось про інтерес ПСЖ.

Де Хеа перебрався на Олд Траффорд у 2011 році з мадридського Атлетіко. За цей час він встиг виграти АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Лігу Європи та двічі Суперкубок Англії.

Серце Челсі, диспетчер Челсі: як Лемпард може стати Фергюсоном для "синіх"

blog_ava
"На папері будь-яка команда краща, аніж ми". Як Мадагаскар став головною сенсацією КАН-2019
7 липня
5479
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Англія Трансфери Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа Давід Де Хеа
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
14
год
:
28
хв
Малі
19:00
Кот-д'Івуар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук