Де Хеа близький до продовження контракту з Манчестер Юнайтед – відомі умови

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа підпише новий контракт із клубом. Іспанець буде одним з найоплачуваніших гравців у команді.

Манчестер Юнайтед та Давід Де Хеа близькі до продовження співпраці, повідомляє Mirror. Новий контракт діятиме до 2024 року, а за його умовами іспанець зароблятиме 350 тисяч фунтів на тиждень.

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Раніше голкіпер хотів покинути клуб на фоні чуток про його можливий перехід у Реал, але "бланкос" минулого літа підписали Тібо Куртуа. Також повідомлялось про інтерес ПСЖ.

Де Хеа перебрався на Олд Траффорд у 2011 році з мадридського Атлетіко. За цей час він встиг виграти АПЛ, Кубок Англії, Кубок англійської ліги, Лігу Європи та двічі Суперкубок Англії.

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