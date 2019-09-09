Де Хеа близький до продовження контракту з Манчестер Юнайтед – зарплата іспанця вийде на один рівень з Погба

Манчестер Юнайтед намагається зробити все можливе для збереження одного з найкращих голкіперів світу.

Давід Де Хеа близький до підписання нового контракту з Манчестер Юнайтед, стверджує Guardian.

Санчес не збирається повертатись до Манчестер Юнайтед після оренди в Інтері

Зарплата 28-річного іспанця виросте до 290 тисяч фунтів в тиждень. Після відходу Алексіса Санчеса в Інтер лише один гравець "червоних дияволів" може похвалитися подібним окладом – Поль Погба. Чинна угода Де Хеа закінчується влітку 2020 року, і туринський Ювентус вже розглядав можливість підписання зіркового голкіпера на правах вільного агента.

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Нагадаємо, Манчестер Юнайтед придбав свого основного голкіпера у 2011 році з мадридського Атлетіко.