Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі висловився перед вболівальниками після історичного виходу в єврокубки.

Команда екс-наставника Шахтаря у 37 турі АПЛ здобула перемогу над Саутгемптоном (3:1). Прекрасний результат забезпечив Брайтону достроковий вихід у єврокубки. Після гри Роберто Де Дзербі звернувся до вболівальників "чайок" і запевнив їх, що команда буде боротися до кінця за Лігу Європи.

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"Дякую! Це дійсно фантастичний момент. Ми хочемо грати в Лізі Європи, а не в Лізі конференцій", – висловився тренер.

Брайтон посідає шосту сходинку, яка дає право зіграти в Лізи Європи. Нагадаємо, що Динамо наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ, що відправляє киян у Лігу Конференцій.

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