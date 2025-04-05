Ніцца програла Нанту (1:2) у 28-му турі чемпіонату Франції. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

"Орлята" з Франком Есом продовжують боротьбу за зону Ліги чемпіонів. Ніцца в останніх трьох зустрічах набрали лише один бал, зігравши внічию з Осером (1:1). А ось Нант програв у минулому турі Гавру (2:3), а до цього здолав Лілль (1:0), але досі команда Комбуаре веде боротьбу за виживання.

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Ще до 20 хвилини команди обмінялися голами. На 11 хвилині Аугусто відкрив рахунок, а через мить вже Абді поновив рівновагу. До перерви один із найкращих гравців "канарок" Маттейс Аблін знову вивів свою команду вперед. Для нападника Нанта це 8 гол у Лізі 1 цього сезону.

До слова, Ніцца не виграла жодної з останніх шести ігор проти Нанта у всіх змаганнях (три поразки і три нічиї).

Ніцца залишилася на четвертому місці з 47 балами, але конкуренти в цьому турі ще не грали. Де Дзербі з Марселем тепер мають шанс збільшити відрив від "орлят". А Нант випереджає зону вильоту тепер на шість очок.

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