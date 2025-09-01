Марсель уклав угоду з Брайтоном щодо півзахисника Метта О’Райлі. Як повідомляє Foot Mercato, сторони досягли домовленості про оренду без опції викупу – данець проведе сезон у складі команди Роберто Де Дзербі.

Де Дзербі отримав подарунок до великого свята – Марсель офіційно знайшов заміну зірці збірної Франції

24-річний хавбек народився в Англії, але виступає за збірну Данії, за яку вже має 4 поєдинки. Минулого літа він перейшов у Брайтон із Селтіка, однак у Прем’єр-лізі закріпитися не зумів: 21 матч, 2 голи та 2 асисти. Його потенційний трансфер до Ювентуса все літо залишався у площині чуток, але зрештою саме Марсель зробив конкретний крок.

Французький клуб терміново шукав підсилення після відходу Адріена Рабйо, який прямує до Мілана. До того ж у команді нещодавно стався конфлікт Рабйо з партнером Джонатаном Роу, що прискорило рішення розлучитися з французом.

Марсель активно працює на трансферному ринку – днями клуб оголосив про оренду Артура Вермерена з РБ Лейпциг, а також готується представити лівого захисника Вест Хема Емерсона Пальмієрі.

