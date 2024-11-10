Італієць влітку очолив провансальський клуб. Марсель з Роберто Де Дзербі стартував дуже впевнено, але потім результати стали гіршими. Перші результати "біло-голубих" результат мотиваційної роботи фахівця.

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Як інформує L'equipe, Роберто Де Дзербі зібрав всю команду і виступив з промовою. Спочатку італієць показав на проєкторі контракт, який йому запропонував Манчестер Юнайтед. Фінансові деталі були зашифровані, але логотип "червоних дияволів" було видно всюди.

"Це контракт, який вони мені запропонували, контракт на кілька сезонів із зарплатою, яку ви собі можете уявити. Я б не був тут, якби ставив гроші вище пристрасті", – цитує видання італійця.

Нагадаємо, Марсель наразі перебуває на третьому місці у турнірній таблиці Ліги 1 з 20 балами.

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