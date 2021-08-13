"Найсміливіший вчинок? Це піти! Я досі не усвідомив цього, не подолав відчуженість. Я пристрасна людина, яка все будує на стосунках. Можливо, цього не скажеш, бо я завжди тримався трохи осторонь, але перервати зв'язок із Сасуоло, з гравцями, з усіма навколо... Я ще не подолав цього.

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Мені добре в Шахтарі, у мене вже налагодилися хороші стосунки з клубом та гравцями. Але три таких роки, відколи я перейшов із Беневенто. Три роки такої роботи... Я сумую за гравцями, сумую за людьми, які працюють в Сассуоло.

Можливо, це й справді було сміливе рішення, адже у мене було все. Однак воно демонструє той факт, що, коли я говорю, що не бачу можливостей для розвитку і не хочу залишатися в зоні комфорту, то це справді так. Сьогодні я можу лише ще раз це підтвердити", – цитує Де Дзербі Sassuolo News.

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