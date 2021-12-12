"Ми, італійці, маємо дуже міцний зв'язок з нашим рідним краєм. Особисто мені багато чого бракує. В першу чергу дуже сумую за родиною. Мені не вистачає італійської погоди, італійської їжі, італійської мови.

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Мені не вистачає італійського футболу, Серії А. Але це не означає, що місцевий футбол поганий. Навпаки, я впевнений, що зробив правильний вибір. Кажу це після 6 місяців перебування тут – мені подобається в Україні. Я відчуваю, що змінилось у кращий бік, бачу свій професіональний ріст. Навіть у порівнянні з тим, яким я приїхав.

У мене дорослі діти, які вже ходять до школи. Вони вже достатньо дорослі, щоб не переїжджати зі мною. Ми бачимось, коли у мене є вихідні. Так живе майже весь колектив. Це робота, від якої ти багато отримуєш, але від чогось доводиться і відмовитись. Я і моя команда змушені робити вибір. Але коли ти зробив вибір на користь цієї професії, то розумієш, що тобі пощастило – це привілей", – сказав Де Дзербі в інтерв'ю BurBuzz.

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