"Я сказав судді, що цього тижня ми мали зустріч з його босом. Я втрачаю час на своїй роботі, тому що думаю, що рівень суддівства в Прем'єр-лізі дуже поганий. Щоб прогресувати, ми всі маємо бути з іншим настроєм, а суддя сьогодні був не в найкращому настрої. Що ж, це не проблема. Я не сказав жодного поганого слова, просто висловив йому свою думку.

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Я не бачив моменту з можливим пенальті для нас. Навіть не хочу говорити про це. Коли я говорю про суддів, то це більше про їхнє ставлення... Він був непослідовний у своїх рішеннях. Я не хочу пояснювати більше, просто чекаю пояснень щодо своєї червоної.

Я не сказав йому поганих слів. Чув, як суперник сказав йому погане слово, а я не дозволяв собі нецензурну лексику. Один зі суперників сказав погане слово, зараз я не буду повторювати це слово. Суддя був безхарактерним для цього матчу", – наводить слова Де Дзербі Sky Sports.

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