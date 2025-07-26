Жирона програла у товариському матчі Марселю (0:2). Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Марсель – Жирона – 2:0

Голи: Грінвуд, 35, Гуїрі, 62

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Віктор Циганков потрапив до стартового складу Жирони на матч проти Марселя, а ось Владислав Крапивцов залишився у запасі.

У першому таймі провансальці були досить активними, але забити вдалося лише з пенальті, який вдало реалізував Мейсон Грінвуд. Жирона намагалася змінити хід подій, але команда Де Дзербі пішла на перерву з мінімальною перевагою.

На другу 45-хвилинку Мічел випустив Крапивцова. Український воротар пропустив на 62 хвилині. Амін Гуїрі реалізував ще один 11-метровий у ворота Жирони. Владислав абсолютно не розгадав наміри нападника Марселя. Після пропущеного гола поле покинув Віктор Циганков.

Крапивцов декілька разів вступав у гру, але команда Де Дзербі більше намагалася притримувати м'яч, аніж бити. У підсумку Марсель переміг 2:0.

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