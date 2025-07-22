Марсель Роберто Де Дзербі влітку активно працює над посиленням команди, яка буде виступати в Лізі чемпіонів. Особливу увагу керівництво клубу приділяє атакувальній ланці.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, Марсель та Ювентус домовилися про перехід Тімоті Веа. Провансальці орендують сина Джорджа Веа, який отримував "Золотий м'яч", з правом викупу за 15 мільйонів євро плюс бонуси.

Нагадаємо, Тімоті Веа виступав в Лізі 1 за ПСЖ та Лілль. В його активі три титули чемпіона Франції. До Ювентуса 25-річний вінгер приєднався у 2023 році. Загалом він відіграв за туринців у 78 матчах, в яких забив сім голів та віддав сім асистів.

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