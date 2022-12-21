Після перемоги збірної Аргентини на ЧС-2022 Мак Аллістеру було надано двотижневу відпустку.

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"Ми дуже пишаємося Алексісом. Я думаю, що він був одним із найкращих гравців чемпіонату світу, його стиль гри був чітким, він не робив помилок, він розумів ігрові настанови. Я написав йому багато повідомлень. Я дуже радий за нього, у нього зараз є два тижні відпустки, і ми чекаємо, що він продовжить демонструвати свою гарну форму в клубних змаганнях", – цитує слова Де Дзербі football365.com.

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