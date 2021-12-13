"Чи сердився Степаненко, що не завжди потрапляв в основу? Тарас повівся бездоганно, як повинен справжній професіонал, яким він є. Ми познайомилися на початку сезону, я сказав йому про те, що думаю.

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Вважаю, що він дуже важливий гравець для команди, я назвав би його позицію вирішальною, але не можу дати гарантію постійного місця на полі. Не так легко говорити правду, особливо правду, яку неприємно чути, для цього необхідно мати сміливість, і не у всіх вона є.

Ніхто не має права критикувати твій вибір тренера. Я займаюся цим вже 9 років, і це мій стиль спілкування з гравцями з досить важким характером, але й у мене нелегкий характер. Я – тренер, і рішення маю ухвалювати я", – сказав Де Дзербі у програмі BurBuzz.

У нинішньому сезоні УПЛ Тарас зіграв у 13-ти матчах, в яких відзначився двома голами та асистом.

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