"Нещодавно Шахтар грав у півфіналі Ліги Європи, а зараз у нас 1 пункт у групі. Ми припустилися помилок у матчі з Шерифом, хоча це був дивний поєдинок.

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Я працюю з командою лише три місяці, і ми ставимо зовсім інший футбол. Окрім того, багато молоді у нас. Тому, вважаю, через рік, два чи три можна буде підбивати підсумки.

Цього сезону ми маємо стати чемпіонами України. Хочемо грати в єврокубках так само впевнено, як і в УПЛ", – сказав Де Дзербі для Yotube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, чинний контракт італійського фахівця з донецьким клубом розрахований до літа 2023-го.

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