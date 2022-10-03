Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі вражає прихильників своєї нової команди з першого поєдинку.

Де Дзербі в матчі проти Ліверпуля / Сайт Брайтона

Дебют італійця на чолі "чайок" стався у матчі 9-го туру АПЛ проти Ліверпуля. Його підопічні зуміли вигризти нічию 3:3.

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Під час самої зустрічі Де Дзербі порадував присутніх на Амекс Стедіум елегантним прийомом м'яча, коли голкіпер Роберт Санчес вибив за межі поля. Ефектне відео опублікувала пресслужба Брайтона. Фанати, які "прийшли" у коментарі, просто у захваті, жартують, щоб клуб підписав колишнього тренера Шахтаря.

Нічия у поєдинку проти Ліверпуля дозволила "чайкам" залишитись на четвертій сходинці турнірної таблиці АПЛ. Мерсисайдці піднялись на 9 місце.

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