Ліга 1, 2-й тур

Марсель – Париж – 5:2

Голи: Грінвуд, 18 (пен), Обамеянг, 24, 73, Хьойберг, 81, Ваз, 90+6 – Кеббаль, 28, Сімон, 58

Ніцца – Осер – 3:1

Голи: Бога, 3, Акпа, 24 (аг), Моффі, 76 – Сінайоко, 22

Вилучення: Леон (Осер), 45+2

Ліон – Метц – 3:0

Голи: Фофана, 25, Толіссо, 30, Карабец, 83

ПСЖ зворушливо попрощався з Доннаруммою – показовий момент Забарного і Сафонова (ВІДЕО)

Марсель реабілітувався за поразку у першому турі. Грінвуд забив з пенальті і розпочав побиття Парижа. Утім, і новачки Ліги 1 зуміли двічі огризнутися, скориставшися провалами команди Де Дзербі в обороні. По перерві Марсель реалізував три з шести ударів по воротах суперника. Двічі вдалося відзначитися Обамеянгу, який влітку повернувся у Францію. У компенсований час Ваз, вихованець Марселя, оформив дебютний гол.

We will never get tired of Auba’s goal celebration pic.twitter.com/CymcU8s2ju — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 23, 2025

Ніцца після не вдалого старту переграла Осер. Бога швидко відкрив рахунок. Щоправда, це розслабило трохи "орлят" і вони дозволили Сінайоко зрівняти. Моменти Осера були набагато гострішими у першому таймі, ніж у господарів, але їм не вистачило майстерності. Бургундці другий гол привезли собі самі, бо Акпа зрізав у власні, намагаючись переграти суперника. Все стало гірше, коли Осер залишився у меншості після вилучення Донавана Леона (перша червона в Лізі 1 для голкіпера). Ніцца тиснула, забила ще один гол і забезпечила собі три бали.

Lyon’s tifo for the legend Lacombe pic.twitter.com/XTvlz7SA9F — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 23, 2025

Ліон у першому таймі організував собі комфортну перевагу над Метцом, за який виступає динамівець Цітаїшвілі. Спочатку Маліку Фофана асистував Павел Шульц. Чеський гравець просунув м'яч до штрафного майданчика та віддав на партнера, який не схибив. Це перший асист для Шульца. Другий гол організував Мейтленд-Найлз, простріливши на Толіссо, а Корентен вколотив м'яч у сітку. У другому таймі Ліон трохи притиснувся до своїх воріт і дозволяв Метцу створювати моменти. А ось під кінець гри "ткачі" побігли забивати третій. Мікаутадзе зіпсував три круті можливості відзначитися. На 83 хвилині все ж третій гол відбувся. Карабец опинився у потрібний час у потрібному місці, добивши м'яч у ворота.