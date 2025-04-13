Ліга 1, 29 тур

Монако – Марсель – 3:0

Голи: Мінаміно, 34, Емболо, 58, Закарія, 82 (пен)

Тулуза – Лілль – 1:2

Голи: Крессвелл, 42 – Пардо, 21, Баккер, 45+1

Страсбур – Ніцца – 2:2

Голи: Емега, 51, Амо-Амеяв, 54, – Бар, 38, Ндаїшіміє, 90+3

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За п'ять матчів у Марселя лише одна перемога, а інші зустрічі команда Де Дзербі програла. Монако досить легко розбив провансальців у дербі, майже не залишавши супернику можливостей забити бодай гол престижу. Гравці Марселя абсолютно нічого не показали, попри те, що мали перевагу у володінні. Можливо, монегаски забили б і більше, але Рульї своїми сейвами рятував команду Де Дзербі. Марсель залишився другим, але тепер конкуренти дихають у спину і ще одну поразку клуб дозволити собі не може.

Лілль переграв Тулузу. Обидві команди всі голи забили у першому таймі. "Фіолетових" раз за разом у цьому сезоні підводила реалізація і цей матч не став винятком. Лілль впевнено переслідує претендентів на ЛЧ, а Тулуза перебуває поза топ-10.

Страсбур та Ніцца розписали нічию. "Орлята" відкрили рахунок завдяки Мелвіну Бару. Здавалося, що якраз пропущеного м'яча не вистачало ельзасцям, щоб прокинутися. По перерві за три хвилини Страсбур не тільки відігрався, а й вийшов уперед. Емега оформив свій 14 гол в Лізі 1. Щодо Едуарда Соболя, то він вийшов на поле лише наприкінці гри, замінивши травмованого Баква. У компенсований час Ніцца зуміла врятуватися від поразки. Ндаїшіміє класно замкнув подачу з кутового від Жонатана Клоса. У підсумку 2:2! Страсбур набрав 50 очок, як і Лілль, але поступається "догам" за додатковими показниками, тому не піднявся в зону ЛЧ.

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