"Я вважаю Матвієнка дуже хорошим футболістом, але йому трохи бракує спортивної злості. У нього є всі можливості для блискучої кар'єри і я впевнений, що він здатний домогтися набагато більшого.

Де Дзербі зізнався, хто з гравців Шахтаря став для нього найбільшим відкриттям

Матвієнко знає про це, я його часто наставляю і вимагаю більше жорсткості в єдиноборствах незалежно від позиції, яку захисник займає на полі.

Я хочу, щоб він став досконалим у повному обсязі. Саме для цього я дав йому капітанську пов'язку. Зростання Матвієнка починається звідси. Хочу, щоб він додав у цьому аспекті гри, оскільки є інші вікові футболісти, у яких вже не за горами завершення кар'єри. А Матвієнка ще можна зараховувати до молодих. Але він не молодик, і йому належить посісти місце тих, хто змушений буде піти через свій вік. І я б хотів прискорити процес становлення Матвієнка", – сказав Де Дзербі в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, Матвієнко – вихованець "гірників". Його контракт з донецьким клубом чинний до 30 червня 2025 року.

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