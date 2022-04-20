"Те, що відбувається – це сумно. Що є найважчим? Чемпіонат навряд чи поновиться.

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Найважче, що команда розпалася, бразильці вже в інших командах. Приїхав лише Марлон, а потім Соломон, ізраїльтянин. Інші легіонери знайшли собі інші команди, а стосовно тих, хто залишився, я відчуваю особливу гордість. Ми граємо у футбол на благо, навіть якщо це нелегко.

Продовжити працювати із Шахтарем чи повернутися додому? Звичайно, продовжувати, тому що це було правильно, я не думаю, що ми зробили щось героїчне чи робимо щось більше", – сказав Де Дзербі в інтерв'ю DAZN.

Нагадаємо, італійський фахівець покинув Україну у перший тиждень війни. Після повернення на батьківщину Роберто отримував багато пропозицій для продовження тренерської кар'єри, але, як повідомив Сергій Палкін, він усім відмовляв.

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