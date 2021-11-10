"Суперництво між Шахтарем та Динамо – серйозне суперництво, яке погіршується тим, що моя команда була змушена покинути Донецьк у 2014 році через війну, і перебуває у Києві. Ми виграли Суперкубок з рахунком 3:0, того вечора я був особливо задоволений.

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Чемпіонат України більш невизначений, ніж про це кажуть результати. Рік тому Шахтар відстав від Динамо на 11 очок. Для нас важливо виграти чемпіонат. Я даю грати кільком молодим гравцям 2001 та 2002 років народження, бо в нашій команді багато талантів, а мета – відновити правильну ієрархію в Україні", – розповів Де Дзербі у коментарі SassuoloNews.net.

Нагадаємо, Шахтар наразі випереджає Динамо у чемпіонаті України. Команди мають по 45 очок, але у "гірників" кращі додаткові показники.

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