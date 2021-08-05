"Ми звичайно готові до того, що команди будуть закриватись у матчах проти Шахтаря. Коли я був у Сассуоло, то багато команд вже тоді закривалися проти нас в обороні.

Динамо – фаворит нинішнього сезону УПЛ, – Де Дзербі

Це не добре і не погано, найголовніше – знати як грати в такому випадку і як розвивати нашу гру. Я вже знаю, що багато команд в Україні будуть сидіти в обороні, але ми повинні готуватися до цього, тому що врешті-решт – це теж футбол", – розповів Де Дзербі для програми "Інший погляд" у додатку Shakhtar Club.

Нагадаємо, італійський фахівець прийшов у Шахтар з Сассуоло, замінивши на посаді наставника "гірників" Луїша Каштру.

Шахтар переміг Генк: позиційні проблеми "гірників", вдалі перестановки Де Дзербі та хороші шанси на плей-офф ЛЧ