"Я, чесно кажучи, не знаю цієї ситуації. Шахтар – дуже серйозний клуб, відомий у Європі, яким Україна повинна пишатися. У нас міцна команда, і я гадаю, що ми можемо перемогти, якщо за Маріуполь гратимуть орендовані в нас футболісти.

Шахтар дотиснув Львів замінами Де Дзербі – новачки знову забивають, Марлос робить різницю, розгромна репетиція перед ЛЧ

Проте я ще не обговорював з адміністрацією цю тему. Я нещодавно приїхав сюди і, звісно, не можу знати всього. Бути тренером складно, і моя концентрація саме на цьому. Коли дізнаюся ці речі детальніше, без проблем дам вам відповідь", – наводить слова Де Дзербі офіційний сайт Шахтаря.

Зауважимо, що Маріуполь вкотре підсилився цілою низкою вихованців "гірників", проте вони не мають права зіграти в очному протистоянні.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло