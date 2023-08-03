Штутгарт орендував нападника Брайтона Деніза Ундава, інформує офіційний сайт швабів. Згідно з Kicker, "чайки" отримають за цю оренду близько 700 тисяч євро. Після закінчення оренди Штутгарт зможе викупити контракт гравця – вартість Ундава становитиме двозначну цифру в мільйонах.

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Минулого сезону 27-річний форвард забив 5 м'ячів у 22 матчах АПЛ за Брайтон. Це не той результат, на який розраховувало керівництво англійського клубу, коли купувало Деніза в Уніона Сент-Жилуаз у січні 2022 року за 7 млн євро.

Нагадаємо, що в сезоні 2021/22 Ундав став найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії в складі Уніона Сент-Жилуаз. Тоді він забив 25 м'ячів.

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