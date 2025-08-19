Марсель, який зараз очолює екс-тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі, програв Ренну (0:1) у стартовому турі Ліги 1. Провансальці зазнали поразки попри те, що більшу частину матчу Ренн грав у меншості. Після гри у роздягальні Марселя виник конфлікт між Адріеном Рабйо та Джонатаном Роу. Гравці влаштували словесну перепалку, через що їх довелося рознімати партнерам по команді.

"Маленькі яйця": футболісти Марселя посварилися в роздягальні – перекладач Де Дзербі був лютішим за самого тренера

Після інциденту обох футболістів було відсторонено від команди за їхню поведінку. Пізніше прес-служба клубу оголосила про те, що Рабйо та Роу були виставлені на продаж. Це рішення було ухвалене відповідно до внутрішнього кодексу поведінки клубу. Крім того, за інформацією RTL, Роберто Де Дзербі хоче, щоб Рабйо покинув команду. Рішення тренера є незворотним.

Нагадаємо, Адріен Рабйо приєднався до французького клубу восени 2024 року. Всього півзахисник зіграв 32 матчі за Марсель, в яких забив 10 голів та віддав 6 асистів. Роу приїхав у 2024 році з Норвіча. Він провів 28 поєдинків у складі провансальців та забив 3 голи.

