Нападник Шахтаря Жуніор Мораєс зізнався, що мав нагоду познайомитися з Роберто Де Дзербі набагато раніше.

"Вже говорив з містером Де Дзербі. Він виконує чудову роботу – дуже потужну та інтенсивну. Я був знайомий з ним ще раніше, ми навіть зустрічались на футбольному полі. Тоді він запам'ятався мені своєю технікою та мисленням, тож я вже трохи розумію філософію містера.

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Він прагне до якісного футболу – контролю м'яча, висого темпу та ультраатакувального стилю. Хочу якомога швидше повернутися та насолодитися цією роботою, адже відгуки партнерів лише найкращі. Впевнений, для Шахтаря сезон буде надзвичайно успішним", – заявив Мораєс у коментарі Shakhtar News.

Нагадаємо, нападник відновлюється від важкої травми та навіть не потрапив до заявки "гірників" на першу частину сезону.

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