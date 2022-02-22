"Його стиль підходить Барселоні, він чимось схожий на Гвардіолу. Стиль такий, який має бути у тренера, щоб тренувати команду на кшталт Барселони.

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Ми розмовляли з ним у минулому і, гадаю, в майбутньому Барселона подумає про його призначення знову", – цитує Планеса Football Italia з посиланянм на Sky Sport Italia.

Нагадаємо, Рамон працював у Барселоні з літа 2018-го. Спершу іспанець обіймав посаду менеджера з професіонального футболу, а потім став спортивним директором, звідки пішов у листопаді 2021 року.

Контракт Роберто Де Дзербі з "гірниками" розрахований до літа 2023 року. На чолі донецького клубу італієць провів вже 30 матчів, у 20 з яких переміг і в 5 зіграв унічию.

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