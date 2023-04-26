– У нашого покоління чемпіонів U-20 все дуже сильно залежить від тренерів. Коли навіть був Де Дзербі, то саме до мене він ставився не дуже. До Бондаренка також, до того ж Міші Мудрика, але у ньому він бачив хороший потенціал. Він його і цькував все тренування, але потім підходив…

– Цькував в якому плані? Гнобив трошки?

– Так-так.

– Але в хорошому розумінні?

– Ні. Де Дзербі – він такий був доволі жорсткий. Бувало складно триматися. У мене дійшло до моменту, що я зрозумів – не потрібно звертати постійно увагу. Потім відпустило, місяці через 4 роботи. Був момент – я віддав нормальну передачу та пішов на забігання. Марлос поставив ногу та дивився, куди віддати, і м’яч просто під підошвою прокотився. А Де Дзербі мені почав "жбурляти": "Конопля, кращий пас!".

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Спочатку сприймав на свій рахунок, а потім якось відпустило. До Міші те ж саме: "Кращий пас, кращий корпус". У своєму стилі. Але потім він брав й показував, що потрібно робити у ситуаціях. Вважаю, що Мудрик за ці пів року з Де Дзербі дуже добре прогресував.

– Де Дзербі робив різницю між українцями та іноземцями?

– Найбільше до нас, молодих футболістів. Старші хлопці більше на досвіді були. Стьопа, Крива... Що ти їм там вже скажеш? Коли був Де Дзербі, то всі виграли. Він дуже сильний тренер по-футбольному. Навіть я, Бондаренко.

– Так чому скаржишся?

– Я саме за ставлення говорю. Я йому вдячний, як він по-футбольному допоміг усім. Ми сильно виросли, навіть не граючи. Але ти почав дивитися на різні дрібниці, які роблять різницю, – сказав Конопля в інтерв'ю Брутальному футболу.

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