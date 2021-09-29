20-річний буркінієць зазнав травми коліна після зіткнення з Дюмфрісом у матчі группового етапу Ліги чемпіонів проти Інтера.

Траоре зворушливо подякував вболівальникам за підтримку після жахливої травми

Підтримати Лассіну Траоре завітали Де Дзербі, Срна, Патрік та Марлон. Відповідне фото з'явилось на офіційній сторінці Шахтаря в Instagram.

Нагадаємо, влітку Шахтар заплатив Аяксу за Траоре близько 10 млн євро. Форвард встиг забити у футболці "гірників" 9 голів у 14 матчах.

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