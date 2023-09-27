Керівництво Реала активно шукає нового наставника, який буде керувати мадридцями після Карло Анчелотті.

Нинішня кампанія для іменитого італійського фахівця буде останньою на чолі "вершкових". Чинна угода Карло Анчелотті закінчується влітку 2024 року. Після завершення сезону 2023/24 він має очолити збірну Бразилії.

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Одним з головних кандидатів на заміну італійцю є Хабі Алонсо, тренер Байєра. Втім, керівництвом Реала хочуть розглянути інші варіанти. В шорт-лист також включили екс-тренера Шахтаря Роберто Де Дзербі. Про це повідомляє Cadenaser.

Нагадаємо, що контракт 44-річного фахівця з Брайтоном розрахований до 2026 року. Під керівництвом Де Дзербі "чайки" в минулому сезоні вперше в історії вийшли в Лігу Європи.

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