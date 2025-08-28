"У кожного тренера були свої вимоги. Зазвичай головний менеджер диктував правила для медіа – які є обмеження у зйомках першої команди. Суворих лімітів не було. Але є очевидні речі: настанови на матч, тактичні розбори напередодні – їх ми не могли показувати. Це зрозумілі правила.

Мені здається, що серед усіх тренерів, з якими я працювала в команді, Луїш Каштру був найбільш лояльним. Завжди змістовно відповідав на всі запитання журналістів і нікого не залишав без уваги.

З гравців когось виокремити важко, усі були відкриті до спілкування: Алан Патрік, Мораєс, Додо, Тете тощо. Ми охоче залучали всіх до зйомок. Принаймні у моїй роботі складнощів ні з ким не було.

Де Дзербі? Як на мене, Містер був найбільш темпераментним тренером. І водночас дуже товариським. Показовий приклад: медіа завжди їли за окремим столом. Він прийшов і сказав, що ми як одна велика італійська родина маємо сидіти разом. Так і було. Такі моменти дуже сприяють хорошій атмосфері в колективі.

Арда Туран? Ми з нетерпінням чекали, які зміни він принесе, якою буде атмосфера всередині. Все було чудово – я відчула це вже на зборах. Так, його медійність і кількість підписників впливали на клуб: він привів із собою власну аудиторію. Багато фанів із Туреччини почали стежити за Шахтарем. Так само було з гравцями – наприклад, Новатус Міроші привів за собою чимало вболівальників із Танзанії.

Чи складно підлаштовуватися під його стиль комунікації? Ні, навпаки – дуже легко. З Містером у спілкуванні не відчуваєш жодного бар’єру. Мені здається, більше впливали його спортивні здобутки, ніж медійність. Це не визначало, наскільки охоче гравці йшли на камеру", – розповіла Юлія Палько в інтерв'ю YeSport.

