"Я не живу для того, щоб бути другим, і навіть не живу для перемоги. Я прагну досягти успіху в тому, що виходить за рамки результату. Не кажіть мені про друге, третє чи четверте місце. Я прийшов сюди, щоб щось дати, передати, жити для чогось. Якщо я є проблемою, мені потрібно піти. Мені байдуже до грошей, я шукаю задоволення від роботи.

Де Дзербі принизили на Велодромі – Марсель програв Осеру, пропустивши три м'ячі, голкіпер оформив асист

Гравці точно знають, що я кажу те саме їм, що і вам. У мене є лише одне обличчя. Я не фальшива людина. Це гравці повинні мати мужність та індивідуальність, навіть якщо ми завжди можемо вдосконалюватися. Вам потрібна пристрасть, потрібно розуміти, як вам пощастило бути гравцем цього клубу. Не можна бути тут і просто працювати в клубі. Щоб грати тут, потрібно мати щось інше.

Ми не повинні ставити собі запитань, ми маємо приходити на поле, як камікадзе. Я божеволію, не розуміючи, чому ми досягаємо успіху на виїзді, а не вдома. Можливо, це я. Зміна гравців – не в цьому полягає рішення, – сказав Де Дзербі на прес-конференції.

Нагадаємо, Де Дзербі очолив Марсель влітку цього року. Контракт клубу з італійським фахівцем розрахований на 3 роки. Підопічні Де Дзербі наразі посідають друге місце у турнірній таблиці Ліги 1, відстаючи від лідера – ПСЖ – на 6 очок.