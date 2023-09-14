"Запрошення Де Дзербі було неймовірним. Він є елітним головним тренером. Список досягнень Роберто, якщо ми розглянемо його уважно, був надзвичайно хорошим у донецькому Шахтарі та в Сассуоло, але я не зовсім усвідомлював, який вплив він матиме, коли прийде.

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Усі наші тренери були дуже хорошими. Грем Поттер також виконав виняткову роботу щодо підвищення рівня та стандартів гравців, але Роберто зробив ще один крок уперед. Якість гри, вміння ризикувати в потрібний момент для створення можливостей і його тактичні здібності чудові.

Я думаю, що всім дуже важко, чи то гравець, чи тренер, приходячи до футбольного клубу. Де Дзербі дуже вплинув на багатьох гравців, і він добре вміє вдосконалювати окремих гравців. Нам дуже пощастило, що Роберто з нами. Нам подобається бачити його в клубі, хай так триватиме довго", – зазначив Тоні Блум в інтерв'ю прес-службі Брайтона.