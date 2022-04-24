"Я до останнього був із бразильцями. Знаю, як вони переживали та боялися, з ними були їхні сім'ї – тому я не можу засуджувати їхнє рішення.

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Але можу сказати чисто своє людське почуття – шкода, що вони не приїхали сюди.

Соломон з Ізраїлю, тому я вважаю його європейцем. А з Марлоном ми працюємо разом уже чотири роки, і коли він дізнався моє рішення, то вчинив так само", – сказав Де Дзербі у програмі "Денисов Timе".

Нагадаємо, італійський фахівець покинув Україну у перший тиждень війни. Після повернення на батьківщину Роберто отримував багато пропозицій для продовження тренерської кар'єри, але усім відмовляв. Нині Де Дзербі разом з Шахтарем у Європі готується до чергового поєдинку в рамках благодійного турне.

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