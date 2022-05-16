"Я не знаю, як розвиватимуться події далі. На даний момент я чекаю, але не через умови контракту.

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У мене є дозвіл шукати собі іншу команду, але я чекаю. Для мене було б важливо залишитись у Шахтарі ще на рік, щоб попрацювати з хлопцями і закрити рану команді, яка була вирвана з моїх рук і розчленована нефутбольними причинами", – цитує Де Дзербі Corriere dello Sport.

Нагадаємо, італійський фахівець очолив Шахтар минулого літа і завоював з ним Суперкубок України. Також "гірники" фінішували першими у турнірній таблиці достроково завершеного сезону УПЛ, але медалі не отримають. Через війну в Україні Роберто пророкують повернення до роботи на батьківщині – він вже навіть встиг попрощатися з командою після останнього матчу благодійного турне Шахтаря.

Де Дзербі – out. Шахтар між Вернидубом та Скрипником