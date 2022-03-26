Роберто Де Дзербі, Фабіо Каннаваро і Дженнаро Гаттузо входять у шорт-лист претендентів на тренерський місток "Скуадри", інформує Gazzetta Dello Sport.

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Все залежатиме від позиції Роберто Манчіні на зустрічі з керівниками федерації. Чемпіон Європи має контракт аж до 2026 року, проте гучний виліт з відбору ЧС-2022 може підштовхнути тренера до прощання за власним бажанням. Тоді найбільш імовірним кандидатом на заміну вважатиметься тандем чемпіонів світу 2006 року – Фабіо Каннаваро і Марчело Ліппі, які тоді були гравцем і тренером відповідно.

Дженнаро Гаттузо і Роберто Де Дзербі будуть відкритими для запрошення, адже зараз сидять без роботи. Другий має чинний контракт з Шахтарем, але навряд "гірники" будуть силою утримувати італійця від престижної посади в рідній збірній.

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