"Це ганебний пенальті. Його там не було. Я сказав би так само, якби його дали нам. Для мене це ніколи не пенальті. Ні на Бернабеу, ні на Велодромі, ніде. І я не маю прихованих мотивів, не хочу створювати скандал. Просто кажу – там не було пенальті. Крапка", – цитує Роберто Де Дзербі GOAL.

Реал першим взяв унікальну планку в історії Ліги чемпіонів – такого ще не робив ніхто

Екс-тренер Шахтаря також прокоментував епізод із вилученням Карвахаля: "У такій ситуації, коли гравці стоять головою до голови, я б не давав червону. Це не було жорстоко. Але це правило. Для Реала, для нас, для всіх".

Нагадаємо, що у першому таймі Марсель вийшли вперед завдяки голу Тімоті Веа, проте Реал швидко зрівняв рахунок – Мбаппе реалізував свій перший 11-метровий. Ключовий епізод стався після вилучення Карвахаля: м’яч у штрафному майданчику влучив у руку Факундо Медіни, і суддя вказав на позначку. Мбаппе вдруге холоднокровно пробив Рульї, оформивши дубль і перемогу мадридців.

Реал дотиснув Марсель у скандальному матчі ЛЧ – Карвахаль повторив Зідана-2006, дубль Мбаппе з пенальті