"Я не збираюся принижуватися заради одного гравця. На робочому місці, якщо два співробітники б’ються, як у англійському пабі, і один із них лежить на підлозі, бо втратив свідомість (Баколя), що має зробити роботодавець у Франції? Є два рішення: відсторонення або звільнення.

Рабйо шокував одноклубників Марселя – Бенатія розповів, що сталося в роздягальні

Я міг би зробити вигляд, що нічого не бачив. Але я не втрачаю своєї гідності заради того, щоб не програти чемпіонат. Я завжди підтримуватиму клуб. Так, зуби не зламали, але такої бійки я ще ніколи не бачив. Я бачив, як лікар намагається привести до тями іншого гравця на газоні, Роу і Рабйо б’ються...

В оточенні Адріена говорять неправду. Мати забула дві речі: я вирішив зробити його капітаном у Парижі. І за рік я приділив її синові більше уваги та турботи, ніж своєму власному. Це справедливе рішення, де я ціную його як людину. На полі треба показувати "мужність", як кажуть. Але не між товаришами по команді. Ніхто не повинен вважати себе сильнішим за клуб", – цитує Де Дзербі журналіст Андрес Онрубія Рамос.

Нагадаємо, після гри проти Ренна у роздягальні Марселя виник конфлікт між Адріеном Рабйо та Джонатаном Роу. Гравці влаштували словесну перепалку, через що їх довелося рознімати партнерам по команді.

Де Дзербі кидає виклик Забарному та ПСЖ, страждання Фонсеки, Погба, Жиру і легіонер Динамо – прев'ю Ліги 1