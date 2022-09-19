"Роберто продемонстрував безсумнівні здібності своєю роботою в Італії та Україні. Те, чого він досяг з Сассуоло, безумовно, виділяється.

Де Дзербі офіційно очолив клуб з АПЛ, замінивши нового тренера Челсі

Після свого короткого періоду в Шахтарі він насолоджувався подальшим успіхом, привівши клуб до успіху в Кубку України (Шахтар вийшов в 1/4 турніру, який був перерваний через початок війни в Україні – прим.) та очолювання турнірної таблиці чемпіонату України до того, як війна раптово припинила його перебування там", – поділився Вейр у коментарі прес-службі Брайтона.

Нагадаємо, що Де Дзербі очолював Шахтар з травня 2021 року по липень 2022-го. Тепер же італієць стане головним тренером Брайтона, який наразі посідає 4 місце в АПЛ, маючи 13 очок в активі після 6 зіграних турів.

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