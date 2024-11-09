У Лізі 1 стартував 11-й тур матчем між Марселем та Осером. Результат та огляд гри – у цій новині на "Футбол 24"

Ліга 1, 11 тур

Марсель – Осер – 1:3

Голи: Грінвуд, 65 (пен) – Сінайоко, 10, Перрін, 43, Траоре, 45

Останнім часом ігри в чемпіонаті не легка прогулянка для Роберто Де Дзербі і його Марселя, а особливо вдома.

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На 10 хвилині голкіпер Осера Леон Донаван виконав довгу передачу вперед на нападників, Ліліан Брассьє у доволі простій ситуації не влучив по м'ячу, а Сінайоко тільки й чекав такого, щоб відкрити рахунок. До речі, вдруге в цьому сезоні воротар бургундців записує у свій актив гольову передачу.

Потім гра повністю охолола. Марсель ніяк не міг організувати, а Осер нікуди не поспішав. Так продовжувалося до 43, коли команда Де Дзербі знову створила собі проблем. Оборона провалилася і Перрін подвоїв перевагу. Мить знадобилася Осеру, щоб і третій гол влетів у ворота Рулльї.

По перерві Де Дзербі зробив заміни і вони додали агресивності в атаці. На 65 хвилині Грінвуд забив пенальті, призначений за гру рукою. До фінального свистка рахунок не змінився. 1:3 і Марсель вдруге поспіль програв на Велодромі.

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