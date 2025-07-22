Екс-наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі розповів про стан команди на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

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"Коли почалася війна в Україні, в той час, коли гравці та персонал Шахтаря сиділи в підвалі готелю, єдиними, хто залишився з командою, були тренер і його штаб. Президента не було, генерального директора не було, спортивного директора теж – вони всі поїхали", – цитує Де Дзербі L'Equipe.

Нагадаємо, що Роберто Де Дзербі тренував Шахтар з 2021 по 2022 рік. Він очолив команду у травні 2021 року, а покинув клуб у липні 2022 року.

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