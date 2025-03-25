Нападник Марселя Мейсон Грінвуд може бути виставлений на трансфер через невдоволення Роберто Де Дзербі.

Англієць доволі вдало стартував у французькому клубі. Наразі в його активі 15 голів і він є найкращим бомбардиром клубу.

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Утім, Роберто Де Дзербі останнім часом різко критикував Мейсона Грінвуда, оскільки вважає, що він не достатньо докладає зусиль на полі. У двох останніх матчах англієць залишався у запасі. Як повідомляє la provence, керівництво Марселя поставило ультиматум нападнику. Якщо до кінця сезону він не поверне довіру тренера, то його влітку спробують продати.

Грінвуд під час міжнародної паузи повернувся до тренувань раніше, ніж його одноклубники, щоб спробувати продемонструвати свою прихильність та попрацювати над загальною формою. Повідомляється, що це зусилля було добре сприйнято Де Дзербі.

Нагадаємо, що Грінвуд потрапив за ґрати під час виступів за Манчестер Юнайтед через скандал зі своєю дівчиною, яка звинуватила його у насиллі.

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