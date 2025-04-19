Тренер Марселя Роберто Де Дзербі попросив очільників клубу підписати гравців, які підійдуть для нової тактики команди.

Після численних скандалів Роберто Де Дзербі досяг компромісу з керівництвом Марселя, повідомляє Get French Football News.

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"Якщо я залишуся, клуб підпише правильних гравців, щоб Марсель міг грати з 4 захисниками, вінгерами та десяткою. Я завжди грав з такою схемою, але тут довелось перелаштовуватись в середині сезону.

Це частина роботи менеджера, але мені важко працювати з іншим тактичним планом. Травми Луїса Феліпе і Леонардо Балерді сильно далися взнаки, а Кондогбія не є чистим центральним захисником", – пояснив останні невдачі Де Дзербі.

Додамо, що раніше Де Дзербі закривав команду на ніч на базі та відмовлявся проводити тренування через погані результати клубу.

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