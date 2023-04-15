Вінгер збірної України Михайло Мудрик мав нагоду перекинутись кількома словами з екс-тренером після поразки Челсі від Брайтона (1:2) в АПЛ.

"Сині" поступились підопічним Роберто Де Дзербі у 31 турі, хоч все почалось непогано – Мудрик асистував Галлахеру.

Асист Мудрика і шалена гармата підопічного Де Дзербі у відеоогляді матчу Челсі – Брайтон – 1:2

Після поєдинку молодий українець перекинувся кількома словами з італійським фахівцем. Судячи з кадрів, зустріч була дуже теплою. Це доволі очікувано, адже саме Роберто Де Дзербі почав активно залучати Мудрика до ігор з першою командою Шахтаря.

Shakhtar Father & Son sharing a few words together post game pic.twitter.com/ItioWR5moi — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 15, 2023

Things you love to see pic.twitter.com/eFBchmYZZd — Alex Dark (@SerdiukSasha) April 15, 2023

Нагадаємо, Михайло Мудрик провів за лондонський клуб вже 11 матчів, у яких поки відзначився двома результативними передачами.

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