"Ліга чемпіонів важлива для всіх. Для мене, клубу, уболівальників. Але я вважаю, що вона не є важливішою за чемпіонат України. У кожному турнірі ми будемо грати на перемогу. Не буде такого, що в Лізі чемпіонів ми віддаємося на 100 відсотків, а в чемпіонаті України – менше.

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Чи важко після матчів УПЛ грати в Лізі чемпіонів? Звичайно, є проблеми, коли ми граємо в чемпіонаті України, а після – в Лізі чемпіонів. Ми повинні це враховувати. Якщо я вважаю, що це важко, тоді я не повинен працювати тренером в Шахтарі. Ви навіть не можете працювати перекладачем в Шахтарі, якщо вважаєте, що це важко.

Ми повинні швидко перебудуватися. У чемпіонаті команди грають дуже закрито, але повірте, в Сассуоло я теж бачив такі команди, як Олександрія або Металіст 1925", – поділився Де Дзербі у програмі Бомбардир.

До слова, Шахтар під керівництво італійця вже сьогодні протистоятиме Монако у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

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