Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі підкреслив, що регулярне чемпіонство в українській першості дозволить його підопічним гідно виглядати на євроарені.

"Звичайно ж, виступати у Лізі чемпіонів престижно. Але для мене завданням номер один є перемога у чемпіонаті.

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Потрібно розподіляти свої сили таким чином, щоб чемпіонат був у пріоритеті. Якщо команда звикне добре грати в чемпіонаті, вона буде добре грати і в Лізі чемпіонів.

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Ми живемо в Україні і беремо участь у першості України, тому перемога в чемпіонаті – наша головна мета", – сказав Де Дзербі в інтерв'ю офіційному YouTube-каналу Шахтаря.

Нагадаємо, "гірники" після шести турів посідають у турнірній таблиці УПЛ другу сходинку, набравши 13 очок. Від лідера першості – Динамо – підопічні Де Дзербі відстають на 3 пункти.

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