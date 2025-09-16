"Завжди краще грати вдома, але приїзд до Мадрида – це велика гордость. Участь у Лізі чемпіонів робить нас дуже гордими, і це велика відповідальність для Марселя. Всі знають, як важко грати на Бернабеу.

Лунін дізнався вердикт на матч Реала в ЛЧ – великі камбеки та втрати Алонсо

Це матч, в якому потрібно бути дуже обережним. Не можемо втрачати сміливості в атаці, тому що без сміливості немає сенсу грати такі великі зустрічі. Ми повинні приїхати сюди і атакувати. Моя команда має зрозуміти, що цей матч не свято.

Я гратиму вдруге, і не менш натхненний, аніж гравці. Реал – це команда, яка забиває голи всім. Ми постараємося зробити вихід до Ліги чемпіонів звичкою. Реал – одна з найсильніших команд Європи, і наша мета – зіграти свою роль.

Себальйос чудовий гравець і чудова людина. На жаль, він не приїхав до Марселя і втратив прекрасну та унікальну можливість.

Грінвуд вміє працювати без м'яча. Хоча у нього немає такої стабільності, але коли він хоче, він це робить. Він у тому віці, коли потрібно зрозуміти, ким він хоче стати. Якщо Мейсон хоче бути на найвищому рівні, він повинен бігати. Наприклад, Мбаппе пресингує, я бачив це в матчі проти Реал Сосьєдада", – цитує Marca Де Дзербі.

Нагадаємо, що Реал приймати Марсель у Лізі чемпіонів 16 вересня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

