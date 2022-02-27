Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі все ж покине територію України після нападу росіян.

Де Дзербі разом зі своїм штабом може вже завтра повернутись до Італії, повідомляє журналіст Нікола Скіра у своєму твіттері.

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Зазначається, що сьогодні вдень наставник покинув Київ. Раніше італієць зазначав, що покине столицю України лише тоді, коли буде впевнений у безпеці своїх підопічних.

Нагадаємо, для 42-річного італійця це перший сезон в Україні. Влітку він підписав контракт з Шахтарем на 2 роки.

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