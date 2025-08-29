Як повідомляє The Athletic, Марсель веде переговори щодо трансферу оборонця Арсенала Олександра Зінченка. Ідеться про можливий повноцінний перехід, однак ключовою перешкодою наразі є висока зарплата гравця.

Зінченко не втрачає шансів в Арсеналі – клуб розглядає продаж конкурента

Переговори тривають, і клуб Ліги 1 намагається з’ясувати, чи вдасться закрити угоду до завершення трансферного вікна в понеділок.

28-річний українець перебуває у фінальному році контракту з Арсеналом. Минулого сезону він відіграв лише 23 матчі у всіх турнірах, поступившись місцем у старті вихованцю академії Майлзу Льюїсу-Скеллі, а також не витримав конкуренції з боку Юрр’єна Тімбера, Якуба Ківйора та Ріккардо Калафйорі.

Зінченко перейшов до Арсенала влітку 2022 року з Манчестер Сіті за 35 мільйонів євро. У перших двох сезонах він був основним лівим захисником Мікеля Артети, провівши 33 та 35 матчів відповідно, але поступово втратив статус незамінного гравця.

Якщо трансфер Зінченка в Марсель відбудеться, то в чемпіонаті Франції може утворитися українське протистояння – як відомо, у складі ПСЖ виступає інший українець, Ілля Забарний.

